В Китае прогремел мощный взрыв на рынке. Погибли минимум 11 человек

В результате взрыва природного газа в китайском городе Шиянь погибли минимум 11 человек, еще 144 госпитализированы. Взрывная волна разрушила 40 киосков.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, рядом с большим продовольственным рынком.
В момент взрыва рынок уже начал работу, на его территории было много людей. Пока спасатели извлекли из-под завалов 144 человека, 37 из них находятся в критическом состоянии.
Причины и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.
Напомним, в Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт, в ходе которого были слышны взрывы.
Отметим, в Киеве на улице Зоологической произошел взрыв. У мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.