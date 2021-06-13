В Китае прогремел мощный взрыв на рынке. Погибли минимум 11 человек

В результате взрыва природного газа в китайском городе Шиянь погибли минимум 11 человек, еще 144 госпитализированы. Взрывная волна разрушила 40 киосков.

Об этом сообщает South China Morning Post .

Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, рядом с большим продовольственным рынком.

В момент взрыва рынок уже начал работу, на его территории было много людей. Пока спасатели извлекли из-под завалов 144 человека, 37 из них находятся в критическом состоянии.

Причины и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.