У Китаї прогримів потужний вибух на ринку. Загинули щонайменше 11 людей

В результаті вибуху природного газу в китайському місті Шиянь загинули мінімум 11 осіб, ще 144 госпіталізовані. Вибухова хвиля зруйнувала 40 кіосків.

Про це повідомляє South China Morning Post .

Вибух стався на території житлового комплексу в районі Чжанвань, поруч з великим продовольчим ринком.

У момент вибуху ринок вже почав роботу, на його території було багато людей. Поки рятувальники витягли з-під завалів 144 людини, 37 з них знаходяться в критичному стані.

Причини і обставини події поки не повідомляються.