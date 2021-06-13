У Китаї прогримів потужний вибух на ринку. Загинули щонайменше 11 людей

В результаті вибуху природного газу в китайському місті Шиянь загинули мінімум 11 осіб, ще 144 госпіталізовані. Вибухова хвиля зруйнувала 40 кіосків.
Вибух стався на території житлового комплексу в районі Чжанвань, поруч з великим продовольчим ринком.
У момент вибуху ринок вже почав роботу, на його території було багато людей. Поки рятувальники витягли з-під завалів 144 людини, 37 з них знаходяться в критичному стані.
Причини і обставини події поки не повідомляються.
Нагадаємо, у Київській області на ринку "Столичний" стався конфлікт, в ході якого були чутні вибухи.
Зазначимо, у Києві на вулиці Зоологічній стався вибух. У чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.