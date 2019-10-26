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В Китае приняли первый в истории закон о шифровании данных

Новости » Политика    26.10.2019 - 15:55
В Китае приняли первый в истории закон о шифровании данных
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Власти Китая будут контролировать криптографические стандарты

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в субботу, 26 октября, одобрил первый в истории КНР закон о шифровании данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с документом, компетентные органы власти будут контролировать криптографические стандарты, которые, согласно утвержденному законодательному акту, подразделяются на ключевые, общепринятые и коммерческие типы шифрования.

Закон был принят для того, чтобы предотвратить утечки данных, которые способны навредить государственным структурам Китая, компаниям и частным лицам. Он также регламентирует наказания, которые полагаются в случае нарушения установленных принципов безопасности. Правительство Китая будет всячески поощрять подготовку квалифицированных специалистов в области криптографии, а также их работу в национальных интересах.

Напомним, согласно исследованию Принстонского университета (США) "Тренды онлайновых усилий иностранного влияния" Россия оказалась глобальным лидером в применении дезинформации в интернете при осуществлении кампаний влияния - она ​​отвечает за 72% таких вмешательств во внутренние дела других стран.

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