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У Китаї прийняли перший в історії закон про шифрування даних

Новини » Політика    26.10.2019 - 15:55
У Китаї прийняли перший в історії закон про шифрування даних
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Влада Китаю буде контролювати криптографічні стандарти

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників у суботу, 26 жовтня, схвалив перший в історії КНР закон про шифрування даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. Згідно з документом, компетентні органи влади будуть контролювати криптографічні стандарти, які, згідно із затвердженим законодавчого акту, поділяються на ключові загальноприйняті і комерційні типи шифрування.

Закон був прийнятий для того, щоб запобігти витоку даних, які здатні нашкодити державним структурам Китаю, компаніям і приватним особам. Він також регламентує покарання, які покладаються в разі порушення встановлених принципів безпеки. Уряд Китаю буде всіляко заохочувати підготовку кваліфікованих фахівців в області криптографії, а також їх роботу в національних інтересах.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Прінстонського університету (США) "Тренди онлайнових зусиль іноземного впливу" Росія виявилася глобальним лідером у застосуванні дезінформації в інтернеті при здійсненні кампаній впливу - вона відповідає за 72% таких втручань у внутрішні справи інших країн.

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