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В Китае перевернулась пассажирская лодка, есть погибшие

Новости » Происшествия    24.05.2019 - 09:29
В Китае перевернулась пассажирская лодка, есть погибшие
Фото: крушение лодки в Китае (twitter.com/AP)

По меньшей мере погибли 10 человек, еще 8 пропали без вести

Лодка, перевозившая пассажиров через реку, опрокинулась на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу. На борту находились 29 человек, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В результате крушения, которое произошло в четверг 23 мая, погибли не менее 10 человек, еще восемь считаются пропавшими без вести.

Спасательным службам удалось спасти 11 человек. Среди них также был капитан судна, его полиция взяла под стражу. Пострадавшие проходят лечение в больнице.

Напомним, в конце прошлого года возле берегов Турции утонула лодка, на которой находились мигранты. В результате погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Всего на лодке находилось около 35 человек.

Отметим, в июле 2018 года в Таиланде в результате крушения туристической лодки Phoenix, произошедшего к югу от острова Пхукет, погибли более 40 человек. Лодка Phoenix с 93 туристами и 12 гидами перевернулась возле Пхукета 5 июля. Большинство туристов являются гражданами Китая. Судно перевернулось из-за набега большой волны.

 

 

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