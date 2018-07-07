В Таиланде число погибших при крушении лодки превысило 40 человек

Сегодня в Таиланде водолазы обнаружили в воде шесть тел, из них двое детей, двое мужчин и одна женщина

В Таиланде в результате крушения туристической лодки Phoenix, произошедшего к югу от острова Пхукет, погибли более 40 человек. Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает ​Bangkok Post.

Так, в результате крушения туристического судна число погибших достигло 41. На протяжении субботы, 7 июля, водолазы обнаружили в воде шесть тел, из них двое детей, двое мужчин и одна женщина.

Фото: спасательная операция в Таиланде (twitter.com/GlobalNewsTH)

Лодка Phoenix с 93 туристами и 12 гидами перевернулась возле Пхукета 5 июля. Большинство туристов являются гражданами Китая. Судно перевернулось из-за набега большой волны.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело 21 погибшего туриста с судна "Феникс", которое затонуло 5 июля у острова Пхукет в Таиланде.