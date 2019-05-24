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У Китаї перекинувся пасажирський човен, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 09:29
У Китаї перекинувся пасажирський човен, є загиблі
Фото: аварії човна в Китаї (twitter.com/AP)

Щонайменше загинули 10 осіб, ще 8 зникли безвісти

Човен, що перевозив пасажирів через річку, перекинувся на південному заході Китаю в провінції Гуйчжоу. На борту перебували 29 людей, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

У результаті аварії, яка сталася в четвер 23 травня, загинули не менше 10 осіб, ще вісім вважаються зниклими без вести.

Рятувальним службам вдалося врятувати 11 осіб. Серед них також був капітан судна, його поліція взяла під варту. Постраждалі проходять лікування в лікарні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року біля берегів Туреччини потонув човен, на якому знаходилися мігранти. В результаті загинули дев'ять осіб, ще 25 вважаються зниклими без вести. Всього на човні знаходилося близько 35 чоловік.

Відзначимо, в липні 2018 року в Таїланді в результаті аварії туристичного човна Phoenix, що сталася на південь від острова Пхукет, загинули понад 40 осіб. Човен Phoenix з 93 туристами і 12 гідами перекинувся біля Пхукета 5 липня. Більшість туристів є громадянами Китаю. Судно перекинулося через набігу великої хвилі.

 

 

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