В Китае оказались дефектными сотни тысяч вакцин для детей

Пока нет информации о том, как они могут повлиять на здоровье тех детей, которым уже была введена вакцина

В Китае обнаружили, что сотни тысяч вакцин, предназначенных для детей, являются дефектными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Китайское управление по контролю за продуктами и лекарствами (CFDA).

Как сообщается, CFDA начало расследование производства вакцины Changchun Changsheng Biotechnology, отменив лицензию на вакцины против бешенства человека.

В тоже время отмечается, что руководителей компании взяли под стражу для допроса полицией.

Многие из дефектных вакцин уже появились на рынке и были переданы китайским детям в рамках обязательной национальной программы вакцинации.

Также издание отмечает, что большинство теперь были отозваны, но на данном этапе нет информации о том, как они могут повлиять на здоровье тех детей, которым уже была введена вакцина.

Напомним, в то же время в Украине, в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что на данный момент в регионы передано свыше 39 тыс. доз вакцин против бешенства.

Также РБК-Украина ранее писало, что Министерство здравоохранения (Минздрав) обновило Национальный календарь профилактических прививок согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) и международной практики.