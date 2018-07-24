У Китаї виявилися дефектними сотні тисяч вакцин для дітей

Поки немає інформації про те, як вони можуть вплинути на здоров'я тих дітей, яким вже була введена вакцина

У Китаї виявили, що сотні тисяч вакцин, призначених для дітей, є дефектними. Про це повідомляє CNN з посиланням на Китайське управління з контролю за продуктами і ліками (CFDA).

Як повідомляється, CFDA почало розслідування виробництва вакцини Changchun Changsheng Biotechnology, скасувавши ліцензію на вакцини проти сказу людини.

У той же час відзначається, що керівників компанії взяли під варту для допиту поліцією.

Багато з дефектних вакцин вже з'явилися на ринку і були передані китайським дітям в рамках обов'язкової національної програми вакцинації.

Також видання зазначає, що більшість тепер були відкликані, але на даному етапі немає інформації про те, як вони можуть вплинути на здоров'я тих дітей, яким вже була введена вакцина.

Нагадаємо, в той же час в Україні, у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що на даний момент в регіони передано понад 39 тис. доз вакцин проти сказу.

Також РБК-Україна раніше писало, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило Національний календар профілактичних щеплень згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародної практики.