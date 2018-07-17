Минздрав: более 39 тыс. доз вакцин против бешенства передали в регионы

Вакцины предназначены для лечения и профилактики бешенства у взрослых и детей

В Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) сообщили, что на данный момент в регионы передано свыше 39 тыс. доз вакцин против бешенства. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Как отмечается, свыше 39 тыс. доз вакцин, которые были закуплены, уже передали в регионы. Указанные вакцины предназначены для лечения и профилактики бешенства у взрослых и детей. Указанные лекарства были закуплены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) за счет госбюджета.

Сообщается, что вакцины были произведены во Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения (Минздрав) обновило Национальный календарь профилактических прививок согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) и международной практики.