В Китае официально стартовала разработка 6G

Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения (6G). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Китае была создана национальная группа по исследованиям и разработкам в области технологий 6G.

"Китайские правительственные министерства и научно-исследовательские институты провели стартовое совещание на этой неделе, чтобы создать национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сети 6G будут иметь скорость передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с, а управление сетями будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта.

Старт разработок технологий шестого поколения в Китае начался спустя несколько дней после того, как три крупнейших оператора связи страны развернули услуги мобильной связи 5G по всей стране. Изначально ожидалось, что покрытие всей территории Китая сетью 5G будет осуществлено в начале 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что китайская компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. Компания ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами. Запуск технологий ожидается не раньше 2030 года.

Также сообщалось, что в Украине в ближайшие два года должно быть завершено внедрение технологий 3G и 4G. По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, внедрение технологий пятого поколения в Украине пока является нецелесообразным.