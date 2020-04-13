В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса нового вида

Правительство Китая санкционировало проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Об этом сообщает китайское издание "Пэнпай".

Отмечается, что данная вакцина станет второй в Китае и третьей в мире, которая перешла в стадию клинических испытаний.

"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая", - говорится в сообщении.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышки коронавируса продолжатся, пока не будет изобретена вакцина и не будет введена в широкое использование. Вспышки могут возникать время от времени как грипп.

Также сообщалось, что профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Испытания на людях должны состояться в течение двух недель.