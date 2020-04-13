У Китаї схвалили клінічні випробування вакцини від нового виду коронавіруса

Уряд Китаю санкціонувала проведення клінічних випробувань інактивованої вакцини від коронавіруса нового виду. Про це повідомляє китайське видання "Пэнпай".

Відзначається, що дана вакцина стане другий в Китаї і третьою в світі, яка перейшла в стадію клінічних випробувань.

"Заявка входить в державну корпорацію Sinopharm компанії Wuhan Institute of Biological Products на первинні і вторинні клінічні випробування інактивованої вакцини від коронавіруса нового типу (Vero клітина) отримала схвалення в регістрі Центру клінічних випробувань Китаю", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що спалаху коронавіруса продовжаться, поки не буде винайдена вакцина не буде введено в широке використання. Спалахи можуть виникати час від часу як грип.

Також повідомлялося, що професор і ведучий вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Випробування на людях повинні відбутися протягом двох тижнів.