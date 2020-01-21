В Китае объявлен приговор экс-главе Интерпола

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, суд также оштрафовал экс-чиновника на два миллиона юаней. Мэн Хунвэй согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.

"21 января 2020 года бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество", - говорится в сообщении суда.

В октябре 2018 года стало известно об исчезновении главы Интерпола. Мэн Хунвэй неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задерживали для допроса. Отметим, в КНР он также занимал пост замминистра общественной безопасности.

После этого Хунвэй подал заявление об отставке.

8 октября 2018 года в Министерстве общественной безопасности Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве. После этого его жена просила о политическом убежище для себя и своих детей во Франции.

Добавим, Мэн Хунвей был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий оканчивался в 2020 году. До избрания в ноябре 2016 года президентом Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.

Нового главу организации избрали 21 ноября 2018 года. Им стал Ким Чон Ян.