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У Китаї новий спалах COVID-19. Жителів закликають запастися товарами першої необхідності

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Китай, Середа 03 листопада 2021 08:57
У Китаї новий спалах COVID-19. Жителів закликають запастися товарами першої необхідності Фото: у Китаї новий спалах COVID-19 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї зафіксували новий спалах коронавірусу. Національна комісія охорони здоров'я підтвердила сьогодні 93 виявлених нових COVID-випадків, що є максимумом за останні три місяці в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Варто зазначити, що днем раніше у Китаї зафіксували 54 COVID-зараження, що було максимумом від початку вересня, а сьогодні ця цифра зросла майже вдвічі.

Зокрема, у Пекіні було зареєстровано 9 випадків коронавірусу, що стало найбільшим показником у цьому році відносно локальних заражень.

Своєю чергою влада Пекіна закликала мешканців утримуватися від виїзду за межі міста та відкласти проведення масових заходів.

У місті встановлено температурний скринінг на входах до торгових центрів, супермаркетів, готелів, кінотеатрів і станцій метро, також у громадян при вході перевіряють "паспорти здоров'я".

Разом з тим більш ніж половина рейсів, запланованих на середу в аеропорту в Пекіні, були скасовані сьогодні вранці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що жителі Китаю масово вдаються до покупок предметів першої необхідності, що викликає різкі зростання цін.

Таке явище пояснюють, як наслідком пандемії коронавірусу, так і повені, які нещодавно накривали країну.

Міністерство торгівлі Китаю звернулося із закликом до місцевої влади стабілізувати ціни, а громадянам "зберігати запастися певною кількістю предметів першої необхідності, необхідних для повсякденного життя та надзвичайних ситуацій".

Зазначимо, що загалом, станом на 2 листопада, у Китаї вже виявлено 97 423 підтверджених випадки коронавірусу.

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