У Китаї назвали метою переговорів з США скасування всіх мит

Фото: переговори США і Китай (twitter.com/bot_political)

В КНР вважають, що зустріч президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна пройшла успішно

Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайсько-американських торгових переговорів є скасування всіх мит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У відомстві заявили, що недавня зустріч президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна пройшла успішно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін, на полях саміту G20 домовилися не вводити додаткові мита з 1 січня 2019 року. Трамп і Сі уклали 90-денне торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10 до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

Головний економіст Білого дому Леррі Кудлоу заявив, що зустріч двох лідерів тривала близько 2,5 годин і додала, що переговори йшли "дуже добре", але не розповів ніяких деталей. Після переговорів президент США відразу відправився до Вашингтона.

Китай і США також домовилися продовжити переговори, що стосуються сільського господарства, енергетики, послуг та інших галузей економіки. Зокрема, Китай твердо переконаний в досягненні угоди про торгівлю з США протягом 90 днів