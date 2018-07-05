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В Китае назвали пошлины США "огнем по самим себе"

НовостиПолитика    05.07.2018 - 09:27
Фото: Гао Фэн (twitter.com thmeythmey)
Фото: Гао Фэн (twitter.com thmeythmey)

Гао Фэн считает, что США наносят удар по глобальным производственным цепочкам

Введение повышенных пошлин Соединенными Штатами Америки (США) нанесут удар по глобальным производственным цепочкам. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, пишет Вusinessdaу.

Так, по его словам, действия США по существу наносят удар по глобальным производственным цепочкам. США открывают огонь по всему миру, также как и по самим себе".

Согласно информации Reuters, китайские тарифы на товары в США вступят в силу сразу же после уплаты пошлины США за китайские товары.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что официальные лица США вскоре проведут встречи с европейскими коллегами и обсудят пошлины.

Ранее Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 млрд долларов.

Трамп принял такое решение, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином. По данным источников, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц администрации президента США, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, а также представителей министерства финансов и министерства торговли США.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, торговля, Дональд Трамп, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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