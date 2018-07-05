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У Китаї назвали мита США "вогнем по самим собі"

НовиниПолітика    05.07.2018 - 09:27
Фото: Гао Фен (twitter.com thmeythmey)
Фото: Гао Фен (twitter.com thmeythmey)

Гао Фен вважає, що США завдають удару по глобальним виробничим ланцюжкам

Введення підвищених мит Сполученими Штатами Америки (США) завдадуть удару по глобальним виробничим ланцюжкам. Про це заявив офіційний представник міністерства комерції КНР Гао Фен, пише Вusinessdaу.

Так, за його словами, дії США по суті наносять удар по глобальним виробничим мережам. США відкривають вогонь по всьому світу, також як і з самим собі".

Згідно інформації Reutersкитайські тарифи на товари в США вступлять в силу відразу ж після сплати мита США за китайські товари.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що офіційні особи США незабаром проведуть зустрічі з європейськими колегами і обговорять мита.

Раніше Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 млрд доларів.

Трамп прийняв таке рішення, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном. За даними джерел, перед затвердженням мит відбулася півторагодинна зустріч старших чиновників Білого дому, посадових осіб адміністрації президента США, які відповідають за питання національної безпеки, а також представників міністерства фінансів та міністерства торгівлі США.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, торговля, Дональд Трамп, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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