МКМТ ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума

МКМТ приняла ряд решений для защиты украинского товаропроизводителя

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) рассмотрела материалы о результатах проведения специального расследования относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума и ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства экономического развития и торговли.

"С целью защиты национального товаропроизводителя от растущего импорта были применены специальные меры относительно импорта в Украину кислоты серной и олеума, независимо от страны происхождения и экспорта, в виде квотирования импорта в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Так, для защиты национального товаропроизводителя карбамидо-формальдегидной смолы от недобросовестного импорта комиссия приняла решение, которым применила окончательные антидемпинговые меры относительно импорта в Украину происхождением из Российской Федерации по ставке антидемпинговой пошлины в размере 39,94 % сроком на 5 лет.

Как отмечается, было установлено, что существует необходимость применения защитных мер. Межведомственная комиссия по международной торговле взвесила позицию всех заинтересованных сторон, в частности украинских производителей и потребителей.

Также с целью исследования вероятного недобросовестного импорта в Украину комиссия начала антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину прутков из углеродистой и других легированных сталей происхождением из Республики Беларусь и Республики Молдова и цемента происхождением из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова.

Напомним, ранее межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение не проводить спецрасследования относительно импорта бензина и дизельного топлива.