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Трамп заявил, что представители США и ЕС обсудят таможенные пошлины

НовостиПолитика    03.07.2018 - 06:58
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)

Трамп провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рутте

Президент США Дональд Трамп заявил, что официальные лица США вскоре проведут встречи с европейскими коллегами и обсудят пошлины. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что мы скоро встретимся с ЕС", - заявил Трамп.

Трамп добавил, что представители ЕС хотят посмотреть, смогут ли они "что-то придумать".

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 млрд долларов.

Трамп принял такое решение, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином. По данным источников, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц администрации президента США, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, а также представителей министерства финансов и министерства торговли США.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, Евросоюз, Нидерланды  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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