Трамп заявил, что представители США и ЕС обсудят таможенные пошлины

Трамп провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рутте
Президент США Дональд Трамп заявил, что официальные лица США вскоре проведут встречи с европейскими коллегами и обсудят пошлины. Об этом сообщает Reuters.
"Я думаю, что мы скоро встретимся с ЕС", - заявил Трамп.
Трамп добавил, что представители ЕС хотят посмотреть, смогут ли они "что-то придумать".
Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 млрд долларов.
Трамп принял такое решение, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином. По данным источников, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц администрации президента США, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, а также представителей министерства финансов и министерства торговли США.