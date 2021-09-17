В Китае назвали актом ядерного распространения получение субмарин Австралией

Помощь США в получении Австралией атомных субмарин - акт ядерного распространения, заявил постпред КНР в Вене. По его словам, это противоречит цели Договора о нераспространении ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Age.
Также постпред заявил, что передача Австралии технологии негативно отразится на решении ядерных досье Корейского полуострова и Ирана.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что новое партнерство США с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против Китая, Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США, Австралия и Британия договорились о партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как писало Politico, США дадут Британии и Австралии передовые технологии, чтобы бороться с Китаем.