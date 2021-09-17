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У Китаї назвали актом ядерного поширення отримання субмарин Австралією

Автор: Артур Родивилов

Допомога США в отриманні Австралією атомних субмарин - акт ядерного поширення, заявив постпред КНР у Відні. За його словами, це суперечить меті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Age.

Також постпред заявив, що передача Австралії технології негативно відіб'ється на вирішенні ядерних досьє Корейського півострова та Ірану.

Своєю чергою прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу заявила, що нове партнерство США з Великобританією та Австралією в Індо-Тихоокеанському регіоні не спрямоване проти Китаю, Вашингтон не прагне до конфлікту з Пекіном.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США, Австралія і Британія домовилися про партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як писала Politico, США дадуть Британії та Австралії передові технології, щоб боротися з Китаєм.

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