У Китаї назвали актом ядерного поширення отримання субмарин Австралією

Допомога США в отриманні Австралією атомних субмарин - акт ядерного поширення, заявив постпред КНР у Відні. За його словами, це суперечить меті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Age.
Також постпред заявив, що передача Австралії технології негативно відіб'ється на вирішенні ядерних досьє Корейського півострова та Ірану.
Своєю чергою прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу заявила, що нове партнерство США з Великобританією та Австралією в Індо-Тихоокеанському регіоні не спрямоване проти Китаю, Вашингтон не прагне до конфлікту з Пекіном.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США, Австралія і Британія домовилися про партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Як писала Politico, США дадуть Британії та Австралії передові технології, щоб боротися з Китаєм.