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В Китае от наводнения погибли 29 человек

Автор: Анна Полисученко

В северной китайской провинции Шаньси в результате наводнений погибли 29 человек. Наводнение, вызванное обильными дождями, разрушило дома и посевы в двух провинциях близ Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

14 человек погибли в результате падения в реку автобуса. Авария произошла в понедельник во время наводнения. А раньше в Шаньси погибли 15 человек.

Прямой экономический ущерб превышает 5 млрд юаней (770 млн долларов).

В провинции Шаньси в результате стихии разрушены тысячи домов, повреждены 190 тыс. гектаров посевов.

Ранее мы писали, что Китай накрыло мощное наводнение.

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Китай