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В Китае начнут вакцинировать детей от COVID с трехлетнего возраста

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Понедельник 25 октября 2021 17:35
В Китае начнут вакцинировать детей от COVID с трехлетнего возраста Фото: В Китае начнут вакцинировать детей от COVID с трехлетнего возраста (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Китае в ближайшее время начнут вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от трех лет. По меньшей мере в пяти провинциях страны власти выпустили уведомления о том, что дети в возрасте от 3 до 11 лет должны будут получить прививку от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Расширение кампании по вакцинации происходит на фоне того, что в некоторых районах Китая принимаются новые меры по подавлению небольших вспышек COVID.

Ганьсу, северо-западная провинция, сильно зависящая от туризма, закрыла все туристические объекты после обнаружения новых случаев заболевания COVID. Жителям некоторых районов Внутренней Монголии было приказано не выходить из дома из-за вспышки заболевания.

Национальная комиссия по здравоохранению сообщила, что за последние 24 часа было выявлено 35 новых случаев местной передачи коронавируса, четыре из них в Ганьсу. Еще 19 случаев были обнаружены в регионе Внутренняя Монголия, а остальные разбросаны по всей стране.

В Китае на протяжении всей пандемии действуют изоляторы, карантины и обязательное тестирование на наличие вируса, и в основном удалось подавить случаи местной инфекции при полной вакцинации 1,07 миллиарда человек из 1,4 миллиарда населения страны.

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