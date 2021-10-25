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У Китаї почнуть вакцинувати дітей від COVID з трирічного віку

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Понеділок 25 жовтня 2021 17:35
У Китаї почнуть вакцинувати дітей від COVID з трирічного віку Фото: у Китаї почнуть вакцинувати дітей від COVID з трирічного віку (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Китаї найближчим часом почнуть вакцинацію від коронавірусу дітей у віці від трьох років. Щонайменше в п'яти провінціях країни влада випустила повідомлення про те, що діти у віці від 3 до 11 років повинні будуть отримати щеплення від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Розширення кампанії з вакцинації відбувається на тлі того, що в деяких районах Китаю вживаються нові заходи з придушення невеликих спалахів COVID.

Ганьсу, Північно-західна провінція, сильно залежна від туризму, закрила всі туристичні об'єкти після виявлення нових випадків захворювання COVID. Жителям деяких районів Внутрішньої Монголії було наказано не виходити з дому через спалах захворювання.

Національна комісія з охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години було виявлено 35 нових випадків місцевої передачі коронавірусу, чотири з них в Ганьсу. Ще 19 випадків були виявлені в регіоні Внутрішня Монголія, а решта розкидані по всій країні.

У Китаї протягом всієї пандемії діють ізолятори, карантини та обов'язкове тестування на наявність вірусу, і в основному вдалося придушити випадки місцевої інфекції при повній вакцинації 1,07 мільярда осіб з 1,4 мільярда населення країни.

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