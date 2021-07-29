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В Китае начали выплачивать субсидии на второго и третьего ребенка в семье

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Пекин, Четверг 29 июля 2021 18:44
В Китае начали выплачивать субсидии на второго и третьего ребенка в семье Фото: власть Китая намерена стимулировать рождаемость (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Китайский город Паньчжихуа в провинции Сычуань первым стране начал выплачивать субсидии на второго и третьего ребенка в семье. Решение последовало после того, как Пекин объявил о мерах, стимулирующих повышение рождаемости в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Сообщается, что власти Паньчжихуа предлагают ежемесячное пособие в размере 500 юаней (около 77 долларов) на второго или третьего ребенка в возрасте до трех лет.

Кроме того, беременные вторым или третьим ребенком получат доступ к бесплатному стационарному уходу. Этот шаг был предпринят после того, как премьер-министр Ли Кэцян пообещал облегчить бремя ухода за детьми, чтобы стимулировать рождаемость.

"Страна должна улучшить качество услуг, создать инклюзивную систему ухода за детьми, а также обеспечить экономическую и социальную политику, которая согласуется с политикой планирования семьи", - заявил Ли.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай отменил штрафы за третьего ребенка.

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Китай субсидии рождаемость
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