Китай отменил штрафы за третьего ребенка. И будет стимулировать рождаемость
Государственный совет Китайской народной республики (КНР) отменил штрафы за рождение третьего ребенка в семье. Соответствующее решение сегодня было опубликовано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Сообщается, что в Киеве отменили штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка в семье. Кроме того, до 2025 года правительство подготовит меры по стимулированию рождаемости.
Решение окончательно разрешает семьям иметь троих детей и устанавливает вспомогательные меры для поощрения родов.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Китай в 2015 году отказался от демографической политики "одна семья - один ребенок", которая была введена еще в 1979 году. В конце 2013 года часть ограничений была ослаблена, и двух детей было разрешено заводить тем семьям, в которых один из родителей был сам единственным ребенком в семье.