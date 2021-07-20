Китай отменил штрафы за третьего ребенка. И будет стимулировать рождаемость

Государственный совет Китайской народной республики (КНР) отменил штрафы за рождение третьего ребенка в семье. Соответствующее решение сегодня было опубликовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Сообщается, что в Киеве отменили штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка в семье. Кроме того, до 2025 года правительство подготовит меры по стимулированию рождаемости.

Решение окончательно разрешает семьям иметь троих детей и устанавливает вспомогательные меры для поощрения родов.