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У Китаї почали виплачувати субсидії на другу і третю дитину в сім'ї

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Пекін, Четвер 29 липня 2021 18:44
У Китаї почали виплачувати субсидії на другу і третю дитину в сім'ї Фото: влада Китаю має намір стимулювати народжуваність (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китайське місто Паньчжихуа в провінції Сичуань першим країні почало виплачувати субсидії на другу і третю дитину в сім'ї. Рішення послідувало після того, як Пекін оголосив про заходи, що стимулюють підвищення народжуваності в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Повідомляється, що влада Паньчжіхуа пропонує щомісячну допомогу в розмірі 500 юанів (близько 77 доларів) на другу або третю дитину у віці до трьох років.

Крім того, вагітні другою або третьою дитиною отримають доступ до безкоштовного стаціонарного догляду. Цей крок був зроблений після того, як прем'єр-міністр Лі Кецян пообіцяв полегшити тягар догляду за дітьми, щоб стимулювати народжуваність.

"Країна має поліпшити якість послуг, створити інклюзивну систему догляду за дітьми, а також забезпечити економічну і соціальну політику, яка узгоджується з політикою планування сім'ї", - заявив Лі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай скасував штрафи за третю дитину.

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