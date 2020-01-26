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У Китаї через коронавірус заборонили торгівлю дикими тваринами

Новини » Суспільство     26.01.2020 - 22:01
У Китаї через коронавірус заборонили торгівлю дикими тваринами
Ілюстративне фото (pxhere com 3)

Забороняється не тільки торгівля дикими тваринами, але і їх транспортування

У Китаї чер поширення коронавірусу, що викликає новий вид пневмонії, влада країни неділю, 26 січня, заборонили торгівлю дикими тваринами. Про це повідомляє DW.

Відповідно до розпорядження, забороняється не тільки торгівля дикими тваринами, але і їх транспортування. Торгівля припиняється на будь-яких платформах, включаючи ринки, супермаркети, ресторани і інтернет.

Зазначено, що за додержанням цього розпорядження встановлено суворий контроль.

Нагадаємо, китайські вчені встановили, що вірогідним джерелом коронавірусу були дикі тварини. Повідомляється, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Вчені встановили, що 33 з 585 зразків з ринку морепродуктів "Хуанань" були виявлені нуклеїнові кислоти коронавіруса, із зразків середовища вдалося виділити вірус. Це говорить про те, що джерелом вірусу є дикі тварини, торгівля якими здійснювалася на ринку "Хуанань.

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