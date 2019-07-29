В Китае количество жертв оползней возросло до 38

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В больницах остаются 11 человек, 13 числятся без вести пропавшими

В Китае число жертв оползней в юго-западной провинции Гуйчжоу возросло до 38 человек, 13 до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Ранее сообщалось о 36 погибших и 15 пропавших без вести.

Поиски продолжались все выходные, на утро понедельника в больницах остаются 11 человек, получивших травмы разной степени тяжести.

В поисково-спасательной операции принимают участие пожарные, спасатели, военные, полиция, добровольцы из числа местных жителей, привлечены собаки

Оползни сошли во вторник, 23 июля: первый - в уезде Хэчжан, под завалами оказалась строительная площадка; второй сошел в уезде Шуйчэн, он нанес ущерб 23 домохозяйствам - более 20 построек, включая жилые дома, были полностью погребены под землей.

Напомним, на Филиппинах в результате двух землетрясений магнитудой 5,4 и 5,9 балла в районе провинции Батанес погибли восемь человек, десятки людей пострадали. Оба землетрясения начались рано утром по местному времени, когда многие еще спали и произошли в течение нескольких часов, пострадали церкви, жилые дома и другие здания.