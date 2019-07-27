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На Филиппинах произошло два землетрясения, есть погибшие и пострадавшие

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 06:58
На Филиппинах произошло два землетрясения, есть погибшие и пострадавшие
Иллюстративное фото (twitter.com/UkrZaKordonom)

Оба землетрясения начались рано утром, когда многие еще спали

На Филиппинах в результате двух землетрясений магнитудой 5,4 и 5,9 балла в районе провинции Батанес погибли восемь человек, десятки людей пострадали. Об этом сообщили местные власти, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Оба землетрясения начались рано утром по местному времени, когда многие еще спали и произошли в течение нескольких часов.

"Мы видели трясущиеся дома. Стены зданий рушились и падали на людей. Некоторые погибли, потому что крепко спали", - рассказал представитель полиции.

По словам главы региона Марилу Кайко, в результате землетрясения пострадали церкви, жилые дома и другие здания.

 

Фото: последствия землетрясения на Филиппинах (AFP Photo)

Напомним, в июне в Китае произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0, в результате которого погибли 12 человек, еще 134 пострадали. Землетрясение обрушилось на юго-запад китайской провинции Сычуань, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 16 км.

По словам местных жителей, в течение получаса произошло несколько толчков, многие жители многоэтажек бросились искать убежища в подвалах.

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Новости Украины землетрясениеФилиппины
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