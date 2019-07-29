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У Китаї кількість жертв зсувів зросла до 38

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 06:22
У Китаї кількість жертв зсувів зросла до 38
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У лікарнях залишаються 11 осіб, 13 значаться зниклими без вісті

У Китаї кількість жертв зсувів у південно-західній провінції Гуйчжоу зросла до 38 осіб, 13 досі значаться зниклими без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Раніше повідомлялося про 36 загиблих і 15 зниклих без вісті.

Пошуки тривали всі вихідні, на ранок понеділка в лікарнях залишаються 11 осіб, що отримали травми різного ступеня тяжкості.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь пожежники, рятувальники, військові, поліція, добровольці з місцевих жителів, залученj собак

Зсуви зійшли у вівторок, 23 липня: перший - в повіті Хечжан, під завалами опинився будівельний майданчик; другий зійшов у повіті Шуйчен, він завдав шкоди 23 домогосподарствам - понад 20 будівель, зокрема житлові будинки, були повністю поховані під землею.

Нагадаємо, на Філіппінах у результаті двох землетрусів магнітудою 5,4 і 5,9 бала в районі провінції Батанес загинули вісім осіб, десятки людей постраждали. Обидва землетруси почалися рано вранці за місцевим часом, коли багато ще спали і тривали протягом кількох годин, постраждали церкви, житлові будинки та інші будівлі.

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