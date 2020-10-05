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В Китае грузовик врезался в рынок. Шестеро погибших и 14 пострадавших

Автор: Анастасия Рокитна

Грузовой автомобиль въехал в рынок сельскохозяйственной продукции в в китайской провинции Ганьсу. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 14 человек получили ранения.

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Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Это произошло в районе деревни Чабучжэнь в городском округе Динси. Водитель по пока не установленной причине потерял контроль над грузовиком. Местные власти устанавливают обстоятельства происшествия.

Пять человек погибли на месте, шестой умер во время госпитализации. Из 14 пострадавших состояние пяти оценивается как тяжелое.

Напомним, в Мариуполе водитель легкового автомобиля въехал в остановку общественного транспорта.

Также в селе Луково (Закарпатская область) водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре столкнулись маршрутка и такси, в результате чего пострадали двое человек.

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