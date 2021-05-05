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В Китае будут штрафовать за пропаганду переедания и расточительство в еде

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Китая в минувший четверг, 29 апреля, принял закон о борьбе с расточительным использованием продуктов, который вступил в силу сразу после одобрения. Закон, который состоит из 32 статей, предусматривает введение штрафов за пропаганду переедания.

Об этом сообщает китайское агентство China Daily.

Согласно закону, наказывать будут заведения общественного питания, которые расточают еду, или вводят посетителей в заблуждение, заставляя их заказывать слишком много еды, а также людей, снимающих видео о чрезмерном переедании.

Принятый китайским парламентом закон предусматривает штраф в размере 10 тысяч юаней (1540 долларов) для ресторанов, если они будут заставлять посетителей покупать чрезмерное количество еды.

За создание либо транслирование программ или роликов о переедании сначала будут предупреждать, а потом наказывать максимальным штрафом 100 тысяч юаней (15 400 долларов), если нарушители "не исправят свое поведение" после предупреждения.

Как пишет агентство, китайский лидер Си Цзиньпин с 2012 года неоднократно подчеркивал на необходимости прекратить "выбрасывать продукты".

Напомним, в августе прошлого года Си Цзиньпин заявил, что нужно положить конец расточению продуктов, призвав принять соответствующий закон и усилить контроль. Он также призвал китайцев экономить еду.

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