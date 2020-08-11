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Си Цзиньпин призывает китайцев экономить еду

Китай, Вторник 11 августа 2020 10:35
Си Цзиньпин призывает китайцев экономить еду
Фото: Си Цзиньпин (flickr.com ennler)
Автор: Юлия Струк

По его словам, пандемия коронавируса демонстрирует, что риски недостатка продовольствия никуда не исчезают

Глава Китая Си Цзиньпин обратился к своим согражданам прекратить расточительство в еде. Он просит китайцев начать экономить продовольствие.

Об этом информирует агентство "Синьхуа".

"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия", - заявил глава Китая.

Лидер КНР подчеркнул, что расточительное поведение граждан Китая в этом вопросе "ужасает и огорчает". Пандемия коронавируса, по его словам, показала, что риски в области продовольственной безопасности никуда не исчезают.

Он также отметил, что государство должно проводить последовательную пропагандистскую работу в этом направлении: прививать обществу привычку умеренности в еде, сделать так, чтобы расточительство было стыдным явлением, а экономия на еде - почетным.

Напомним, в конце июня стало известно, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения направится в Китай для поиска источника возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

Как писало РБК-Украина, мировые цены на продовольственные сырьевые товары в апреле 2020 года продолжили снижение третий месяц подряд из-за сокращения спроса, вызванного последствиями пандемии COVID-19.

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