У Китаї штрафуватимуть за пропаганду переїдання та марнотратство в їжі

Відповідно до закону, карати будуть заклади громадського харчування, які марнують їжу, або вводять відвідувачів в оману, примушуючи їх замовляти надто багато їжі, а також людей, які знімають відео про надмірне переїдання.

Ухвалений китайським парламентом закон передбачає штраф у розмірі 10 тисяч юанів (1540 доларів) для ресторанів, якщо вони будуть змушувати відвідувачів купувати надмірну кількість їжі.

За створення або транслювання програм чи роликів про переїдання спочатку будуть попереджати, а потім - карати максимальним штрафом 100 тисяч юанів (15 400 доларів), якщо порушники "не виправлять свою поведінку" після попередження.

Як пише агентство, китайський лідер Сі Цзіньпін з 2012 року неодноразово наголошував на необхідності припинити "викидати продукти".