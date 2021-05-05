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У Китаї штрафуватимуть за пропаганду переїдання та марнотратство в їжі

Автор: Дмитро Левицький

Парламент Китаю минулого четверга, 29 квітня, ухвалив закон про боротьбу з марнотратним використанням продуктів, який набув чинності відразу після схвалення. Закон, який складається з 32 статтей, передбачає введення штрафів за пропаганду переїдання.

Про це повідомляє китайське агентство China Daily.

Відповідно до закону, карати будуть заклади громадського харчування, які марнують їжу, або вводять відвідувачів в оману, примушуючи їх замовляти надто багато їжі, а також людей, які знімають відео про надмірне переїдання.

Ухвалений китайським парламентом закон передбачає штраф у розмірі 10 тисяч юанів (1540 доларів) для ресторанів, якщо вони будуть змушувати відвідувачів купувати надмірну кількість їжі.

За створення або транслювання програм чи роликів про переїдання спочатку будуть попереджати, а потім - карати максимальним штрафом 100 тисяч юанів (15 400 доларів), якщо порушники "не виправлять свою поведінку" після попередження.

Як пише агентство, китайський лідер Сі Цзіньпін з 2012 року неодноразово наголошував на необхідності припинити "викидати продукти".

Нагадаємо, у серпні минулого року Сі Цзіньпін заявив, що потрібно покласти край марнуванню продуктів, закликавши ухвалити відповідний закон та посилити контроль. Він також закликав китайців економити їжу.

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