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В Китае более 20 человек застряли в угольной шахте из-за аварии

Автор: Артур Родивилов

Угольную шахту в китайском районе Синьцзяня затопило в результате аварии. В ней находились 29 рабочих.

Об этом сообщают Reuters.

Восемь горняков были спасены. Однако 21 шахтер остался заблокированным. Отмечается, что на данный момент ведутся спасательные работы по пропавшим в шахте.

В феврале сообщалось о том, что в 2020 году в Китае на производстве погибли более 27,4 тыс. человек.

Сведения следуют из доклада Государственного статистического управления КНР, согласно которому смертность в результате промышленных аварий за 2020 год оценивается в 1,3 на 100 тыс. человек, что на 11,7% меньше в сравнении с показателями 2019 года.

Напомним, в конце 2020 года в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Другого нашли мертвым.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В начале декабря в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате обвала породы пострадали двое работников шахты.

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