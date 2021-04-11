У Китаї понад 20 осіб застрягли у вугільній шахті через аварію

Вугільну шахту в китайському районі Сіньцзяню затопило в унаслідок аварії. В ній знаходилися 29 робітників.

Вісім гірників були врятовані. Однак 21 шахтар залишився заблокованим. Зазначається, що на цей час ведуться рятувальні роботи за зниклими в шахті.

У лютому повідомлялося про те, що у 2020 році в Китаї на виробництві загинули понад 27,4 тис. осіб.

Відомості випливають з доповіді Державного статистичного управління КНР, згідно з яким смертність внаслідок промислових аварій за 2020 рік оцінюється в 1,3 на 100 тис. осіб, що на 11,7% менше в порівнянні з показниками 2019 року.