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У Китаї понад 20 осіб застрягли у вугільній шахті через аварію

Автор: Артур Родивилов

Вугільну шахту в китайському районі Сіньцзяню затопило в унаслідок аварії. В ній знаходилися 29 робітників.

Про це повідомляють Reuters.

Вісім гірників були врятовані. Однак 21 шахтар залишився заблокованим. Зазначається, що на цей час ведуться рятувальні роботи за зниклими в шахті.

У лютому повідомлялося про те, що у 2020 році в Китаї на виробництві загинули понад 27,4 тис. осіб.

Відомості випливають з доповіді Державного статистичного управління КНР, згідно з яким смертність внаслідок промислових аварій за 2020 рік оцінюється в 1,3 на 100 тис. осіб, що на 11,7% менше в порівнянні з показниками 2019 року.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року унаслідок обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися і вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. ст. 2. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

На початку грудня у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". Унаслідок обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.

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