У КИТ Group розповіли про трансформацію бізнесу та плани на 2025 рік

"Протягом 2023–2024 років компанія оновила бізнес-модель та ДНК корпоративного бренду, розпочала масштабний ребрендинг, впроваджуючи нову корпоративну айдентику. На 2025 рік компанія анонсує появу нових технологічних рішень для клієнтського сервісу та впровадження нових продуктів", - зазначає Forbes Ukraine.

Як свідчать дані, оприлюднені компанією у Forbes, КИТ Group продовжує нарощувати масштаби як всередині країни, так і за її межами. За даними видання, компанія вже має партнерські пункти обміну валют у кількох європейських країнах, зокрема в Нідерландах, Болгарії, Угорщині, Польщі, Чехії та ОАЕ.

"На певному етапі компанія досягла рівня, коли її діяльність вийшла за межі локального масштабу та стала всеукраїнською як за покриттям, так і за кількістю клієнтів. Це дало імпульс для серйозних змін - масштабування внутрішніх процесів і відповідності зростаючим вимогам ринку. Тісно взаємодіючи з клієнтами, ми отримали від них сигнал, що компанія має переходити "у вищу лігу", - розказали в компанії.

Інфографіка Forbes Ukraine

У межах програми організаційної трансформації компанія КИТ Group модернізує внутрішні бізнес-процеси, оновлює корпоративну культуру й активно інвестує у нове програмне забезпечення. Для відповідності масштабу та статусу лідера ринку КИТ Group здійснює ребрендинг з унікальною корпоративною айдентикою. Вона реалізована у створенні нових відділень і поступово поширюється на всю мережу та сервіси.

Крім того, компанія активно впроваджує нові технологічні рішення, включаючи можливість фіксації курсу валют через онлайн-бронювання на офіційному сайті мережі, та готує запуск мобільного застосунку за моделлю фінансового-інвестиційного маркетплейсу.

"КИТ Group розробляє власний сервісний мобільний застосунок, який поєднає фінансові сервіси, забезпечить ще більш ефективну взаємодію з клієнтами та дозволить легко і швидко проводити фінансові операції. У перспективі перелік послуг поповниться інвестиційними сервісами. Ця стратегія поєднання надійності й інновацій забезпечила компанії лідерські позиції на ринку небанківських фінансових послуг України. Впевнені, що ці кроки дозволять нам залишатися лідером і навіть драйвером розвитку ринку", - переконані у КИТ Group.

Також КИТ Group вперше розкрила дані про свої проєкти підтримки для українського війська та гуманітарні ініціативи на 19 млн грн. Ця сума включає 12 млн грн фінансової підтримки для ЗСУ та 7 млн грн на фінансування реалізації КСВ-проєктів у сфері гуманітарної підтримки.

Нагадаємо, KИT Group - міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, флагманським напрямком діяльності якої є обмін валют.

За даними Національного банку України займає перші місця галузевого рейтингу за сумами сплачених податків, розміром капіталу й успішністю бізнесу за фінансовим результатом.

Мережа KИT Group із понад 90 пунктів обміну охоплює 27 найбільших міст України.

Раніше KИT Group було відзначено галузевою премією Banker Awards 2024 у номінації "Надійний технологічний партнер з обмінних операцій".