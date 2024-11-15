В КИТ Group рассказали о трансформации бизнеса и планах на 2025 год

"В течение 2023–2024 годов компания обновила бизнес-модель и ДНК корпоративного бренда, начала масштабный ребрендинг, внедряя новую корпоративную айдентику. На 2025 год компания анонсирует появление новых технологических решений для клиентского сервиса и внедрение новых продуктов", - отмечает Forbes Ukraine.

Как свидетельствуют данные, обнародованные компанией Forbes, КИТ Group продолжает наращивать масштабы как внутри страны, так и за ее пределами. По данным издания, у компании уже есть партнерские пункты обмена валют в нескольких европейских странах, в частности в Нидерландах, Болгарии, Венгрии, Польше, Чехии и ОАЭ.

"На определенном этапе компания достигла уровня, когда ее деятельность вышла за пределы локального масштаба и стала всеукраинской как по покрытию, так и по количеству клиентов. Это дало импульс серьезным изменениям - масштабированию внутренних процессов и соответствию растущим требованиям рынка. Тесно взаимодействуя с клиентами, мы получили от них сигнал, что компания должна переходить "в высшую лигу", - рассказали в компании.

Инфографика Forbes Ukraine

В рамках программы организационной трансформации, компания КИТ Group модернизирует внутренние бизнес-процессы, обновляет корпоративную культуру и активно инвестирует в новое программное обеспечение. Для соответствия масштабу и статусу лидера рынка КИТ Group осуществляет ребрендинг с уникальной корпоративной айдентикой. Она реализована в создании новых отделений и постепенно распространяется по всей сети и сервисам.

Кроме того, компания активно внедряет новые технологические решения, включая возможность фиксации курса валют через онлайн-бронирование на официальном сайте сети и готовит запуск мобильного приложения по модели финансово-инвестиционного маркетплейса.

"КИТ Group разрабатывает собственное сервисное мобильное приложение, которое объединит финансовые сервисы, обеспечит еще более эффективное взаимодействие с клиентами и позволит легко и быстро проводить финансовые операции. В перспективе список услуг пополнится инвестиционными сервисами. Данная стратегия совмещения надежности и инноваций обеспечила компании лидерские позиции на рынке небанковских финансовых услуг Украины. Уверены, что эти шаги позволят нам оставаться лидером и даже драйвером развития рынка", - убеждены в КИТ Group.

Также КИТ Group впервые раскрыла данные о своих проектах поддержки для украинской армии и гуманитарных инициативах на 19 млн грн. Эта сумма включает 12 млн грн финансовой поддержки для ВСУ и 7 млн грн на финансирование реализации КСО-проектов в сфере гуманитарной поддержки.

Напомним, KIT Group - международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, флагманским направлением деятельности которой является обмен валют.

По данным Национального банка Украины, занимает первые места отраслевого рейтинга по суммам уплаченных налогов, размеру капитала и успешности бизнеса по финансовому результату.

Сеть KИT Group из более чем 90 пунктов обмена охватывает 27 крупнейших городов Украины.

Ранее KIT Group была отмечена отраслевой премией Banker Awards 2024 в номинации "Надежный технологический партнер по обменным операциям".