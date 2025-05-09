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Кіт-герой урятував родину під час нічної пожежі у Львівській області

П'ятниця 09 травня 2025 13:55
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Кіт-герой урятував родину під час нічної пожежі у Львівській області Фото ілюстративне: Кіт з господарем (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Львівській області кіт допоміг господарям уникнути трагедії. Він вночі розбудив людей, коли почав горіти їхній будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС Львівської області.

Подія сталася у місті Хирів Самбірського району. Домашній кіт вночі розбудив господарів, коли на даху будинку спалахнула пожежа.

Надзвичайна ситуація трапилася в ніч на 9 травня. Поки родина спала, вогонь охопив дах оселі. Пухнастий улюбленець почав нявкати, бігати по кімнаті й зрештою збудив господарів. Ті, відчувши запах диму, миттєво залишили будинок і викликали рятувальників.

Пожежу вдалося ліквідувати. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Рятувальники зазначають, що часто домашні тварини відчувають небезпеку раніше за людей. Вони можуть сповіщати про неї, тому варто дослухатися до їхніх сигналів.

Раніше РБК-Україна писало про 5 народних прикмет, за якими кіт може передбачити події в житті людини. Йдеться про його поведінку перед поїздкою, реакцію на гостей, колір шерсті, звички лягати на певні частини тіла (що може свідчити про хвороби), а також віру в те, що прихистити кота - до фінансового успіху.

Також ми розповідали історію порятунку кота, який сам провів шість днів у зачиненій квартирі після мобілізації власника. Після цього в ТЦК та СП пояснили, чи передбачено час для вирішення побутових справ під час мобілізації.

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