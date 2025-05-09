Кіт-герой урятував родину під час нічної пожежі у Львівській області

У Львівській області кіт допоміг господарям уникнути трагедії. Він вночі розбудив людей, коли почав горіти їхній будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС Львівської області .

Подія сталася у місті Хирів Самбірського району. Домашній кіт вночі розбудив господарів, коли на даху будинку спалахнула пожежа.

Надзвичайна ситуація трапилася в ніч на 9 травня. Поки родина спала, вогонь охопив дах оселі. Пухнастий улюбленець почав нявкати, бігати по кімнаті й зрештою збудив господарів. Ті, відчувши запах диму, миттєво залишили будинок і викликали рятувальників.

Пожежу вдалося ліквідувати. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Рятувальники зазначають, що часто домашні тварини відчувають небезпеку раніше за людей. Вони можуть сповіщати про неї, тому варто дослухатися до їхніх сигналів.