Кот-герой спас семью во время ночного пожара во Львовской области
Во Львовской области кот помог хозяевам избежать трагедии. Он ночью разбудил людей, когда начал гореть их дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Львовской области.
Происшествие произошло в городе Хыров Самборского района. Домашний кот ночью разбудил хозяев, когда на крыше дома вспыхнул пожар.
Чрезвычайная ситуация случилась в ночь на 9 мая. Пока семья спала, огонь охватил крышу дома. Пушистый любимец начал мяукать, бегать по комнате и в конце концов разбудил хозяев. Те, почувствовав запах дыма, мгновенно покинули дом и вызвали спасателей.
Пожар удалось ликвидировать. К счастью, никто из людей не пострадал.
Спасатели отмечают, что часто домашние животные чувствуют опасность раньше людей. Они могут оповещать о ней, поэтому стоит прислушиваться к их сигналам.
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