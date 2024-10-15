Стан водних ресурсів у Європі "у нормі" лише на третину: названі причини

Станом на 2021 рік лише близько 37% водойм мають хороший екологічний статус, а 29% - хороший хімічний статус. Ці дані свідчать про значне відставання від цільових показників ЄС, запроваджених у 2015 році.

Основними причинами забруднення є сільськогосподарська діяльність та викиди промислових підприємств.

"Стан водних ресурсів Європи не дуже добрий. Наші води стикаються з безпрецедентним набором проблем, які загрожують водній безпеці Європи", - заявила виконавчий директор ЄАНС Леєна Юля-Мононен.