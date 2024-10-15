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Состояние водных ресурсов в Европе "в норме" лишь на треть: названы причины

Фото: ученые проанализировали качество поверхностных вод Европы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Качество поверхностных вод Европы остается крайне низким. Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, только треть вод можно назвать "хорошими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

По состоянию на 2021 год лишь около у 37% водоемов хороший экологический статус, а у 29% - хороший химический статус. Эти данные свидетельствуют о значительном отставании от целевых показателей ЕС, введенных в 2015 году.

Основными причинами загрязнения являются сельскохозяйственная деятельность и выбросы промышленных предприятий. 

"Состояние водных ресурсов Европы не очень хорошее. Наши воды сталкиваются с беспрецедентным набором проблем, которые угрожают водной безопасности Европы", - заявила исполнительный директор ЕАОС Леена Юля-Мононен.

Напомним, ранее мы писали, что из-за глобального потепления в мире фиксируют ускорение темпов высыхания рек. Ученые заявляют о рекордных показателях впервые за 30 лет, что, в частности, ставит под угрозу доступ к пресной воде во всем мире.

Кроме того, глобальное потепление негативно сказывается и на диких животных. Так, за последние полвека их популяция сократилась в среднем на 73%.

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