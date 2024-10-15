Состояние водных ресурсов в Европе "в норме" лишь на треть: названы причины

По состоянию на 2021 год лишь около у 37% водоемов хороший экологический статус, а у 29% - хороший химический статус. Эти данные свидетельствуют о значительном отставании от целевых показателей ЕС, введенных в 2015 году.

Основными причинами загрязнения являются сельскохозяйственная деятельность и выбросы промышленных предприятий.

"Состояние водных ресурсов Европы не очень хорошее. Наши воды сталкиваются с беспрецедентным набором проблем, которые угрожают водной безопасности Европы", - заявила исполнительный директор ЕАОС Леена Юля-Мононен.