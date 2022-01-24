Якість та інновації є однією з найважливіших місій HELL ENERGY

HELL — это один из наиболее быстрорастущих брендов в отрасли товаров массового потребления (FMCG) в мире, что подтверждается стремительным расширением экспорта и ростом мировой популярности. Бренд 100-процентного венгерского энергетического напитка был создан в 2006 году, а к 2010 году стал лидером рынка в Венгрии и ключевым игроком на международном уровне, ведь экспортирует продукцию в более 50 стран.

Фабрика в Венгрии — сердце компании — оснащена технологиями производства непревзойденного немецкого качества. Здесь высококачественные энергетические напитки производятся со строгим соблюдением правил безопасности пищевых продуктов в соответствии со стандартом FSSC 22000.

Открытие первой фабрики по разливу в 2011 году стало одной из самых важных вех в истории бренда HELL, которому на то время было пять лет. Производственные линии двух немецких производителей технологического оборудования Krones и KHS, установленные на фабрике, обеспечивают высокую производительность даже с учетом европейских стандартов. Сегодня здесь работают 4 линии разлива в алюминиевые банки — в общей сложности 7 миллионов алюминиевых банок для редкой энергии на день. Алюминиевые банки, которые на 100% пригодны для вторичной переработки, производятся на собственной фабрике по производству банок для напитков QUALITY PACK, которая была открыта в 2017 году. Благодаря слаженным рабочим процессам в 2019 году фабрика разлива и фабрика производства банок HELL получили награду «Фабрика года» в категории наиболее эффективных процессов обеспечения производства.

Питательный вкус HELL достигается благодаря высококачественным ингредиентам и новейшим технологиям. Процесс производства энергетических напитков контролируют замечательные профессионалы, которые следят за тем, чтобы в потребителей попадала только безупречная продукция.

Путь изделия от прибытия в виде пустой банки к моменту загрузки на поддоны равен длине футбольного поля, и за этот путь он проходит более 100 контрольных точек, прежде чем покинуть фабрику.

Новейшая жемчужина производственного комплекса — это фабрика по разливу напитков на молочной основе в алюминиевых банках, которая начала работу в сентябре 2020 года. Новый завод занимает площадь 11 880 м2, оснащенный по последнему слову техники, на котором теперь можно изготавливать 50 000 упаковок холодного кофе премиум-класса за час. Три вкуса – Latte, Capuccino и Slim Latte и две новинки 2021 года, Double Espresso и Coconut, изготавливаются из высококачественного отечественного молока на собственном производстве.

В этом году HELL ENERGY отмечает свое 15-летие. Выдающийся успех компании объясняется отличным качеством, хорошим соотношением цены и качества, широкой доступностью и маркетинговыми коммуникациями мирового класса. Компания является уникальным игроком в секторе энергетических напитков. Это единственная в мире компания, которая имеет бренд, занимающий лидерские позиции на рынке и признанный в нескольких странах, собственные ультрасовременные фабрики по разливу напитков премиального качества, а также по производству алюминиевых банок для напитков.