Якість та інновації є однією з найважливіших місій HELL ENERGY

HELL — це один з найбільш швидкозростаючих брендів у галузі товарів масового споживання (FMCG) у світі, що підтверджується стрімким розширенням експорту та зростанням світової популярності. Бренд 100-відсоткового угорського енергетичного напою був створений у 2006 році, а до 2010 року став лідером ринку в Угорщині та ключовим гравцем на міжнародному рівні, адже експортує продукцію у понад 50 країн.

Фабрика в Угорщині — серце компанії — оснащена технологіями виробництва неперевершеної німецької якості. Тут високоякісні енергетичні напої виробляються із суворим дотриманням правил безпеки харчових продуктів згідно зі стандартом FSSC 22000.

Відкриття першої фабрики з розливу у 2011 році стало однією з найважливіших віх в історії бренду HELL, якому на той час було п’ять років. Виробничі лінії двох німецьких виробників технологічного обладнання Krones і KHS, встановлені на фабриці, забезпечують високу продуктивність навіть з огляду на європейські стандарти. Сьогодні тут працюють 4 лінії розливу в алюмінієві банки — загалом 7 мільйонів алюмінієвих банок для рідкої енергії на день. Алюмінієві банки, що на 100% придатні для вторинної переробки, виробляються на власній фабриці з виробництва банок для напоїв QUALITY PACK, яка була відкрита в 2017 році. Завдяки злагодженим робочим процесам у 2019 році фабрика розливу та фабрика виробництва банок HELL здобули нагороду «Фабрика року» в категорії найефективніших процесів забезпечення виробництва.

Живильний смак HELL досягається завдяки високоякісним інгредієнтам та новітнім технологіям. Процес виробництва енергетичних напоїв контролюють чудові професіонали, які стежать за тим, щоб до споживачів потрапляла лише бездоганна продукція.

Шлях виробу від прибуття у вигляді порожньої банки до моменту завантаження на піддони дорівнює довжині футбольного поля, і за цей шлях він проходить більше 100 контрольних точок, перш ніж покинути фабрику.

Новітня перлина виробничого комплексу — це фабрика з розливу напоїв на молочній основі в алюмінієвих банках, яка почала роботу у вересні 2020 року. Новий завод займає площу 11 880 м2, оснащений за останнім словом техніки, на якому тепер можна виготовляти 50 000 упаковок холодної кави преміум-класу за годину. Три смаки - Latte, Capuccino та Slim Latte та дві новинки 2021 року, Double Espresso і Coconut, виготовляються з високоякісного вітчизняного молока на власному виробництві.

Цього року HELL ENERGY святкує своє 15-річчя. Видатний успіх компанії пояснюється відмінною якістю, хорошим співвідношенням ціни та якості, широкою доступністю та маркетинговими комунікаціями світового класу. Компанія є унікальним гравцем у секторі енергетичних напоїв. Це єдина у світі компанія, яка має бренд, що займає лідерські позиції на ринку та визнаний у кількох країнах, власні ультрасучасні фабрики з розливу напоїв преміальної якості, а також із виробництва алюмінієвих банок для напоїв.