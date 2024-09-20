Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю

Нагадаємо, що 16 вересня під Вишгородом (Київська область) сталася лісова пожежа. У соцмережах було опубліковано відповідні кадри.

У зв'язку з цим влада Києва попередила жителів столиці, що, можливо, у місті буде погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала рекомендації.

Зазначимо, що сильні пожежі спостерігалися і в Харківській області. Там, 15 вересня, загорілися ліси, і вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.

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