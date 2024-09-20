Качество воздуха - опасное. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу

Напомним, что 16 сентября под Вышгородом (Киевская область) произошел лесной пожар. В соцсетях были опубликованы соответствующие кадры.

В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы, что возможно, в городе будет ухудшение качества воздуха, а также заранее давали рекомендации.

Отметим, что сильные пожары наблюдались и в Харьковской области. Там, 15 сентября, загорелись леса, и огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.

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