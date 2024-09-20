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Качество воздуха - опасное. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу

Фото: река Днепр в Киеве (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве по состоянию на семь утра, 20 сентября, наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. В частности, фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт и Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области.

"Так, по информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

До того, как ситуация станет лучше, в КГГА рекомендуют сделать следующее:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздух, то включить его на максимум.

Напомним, что 16 сентября под Вышгородом (Киевская область) произошел лесной пожар. В соцсетях были опубликованы соответствующие кадры.

В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы, что возможно, в городе будет ухудшение качества воздуха, а также заранее давали рекомендации.

Отметим, что сильные пожары наблюдались и в Харьковской области. Там, 15 сентября, загорелись леса, и огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.

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КиевПожар