Якість повітря на Київщині різко погіршилась: список населених пунктів

У кількох населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість повітря через підвищений рівень пилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської ОВА.
За даними спостережень, тимчасове погіршення якості атмосферного повітря зафіксували у містах Вишгород, Боярка, Васильків, Обухів, Бровари, а також у селищах Іванків та Велика Димерка.
Головна причина - підвищена концентрація дрібнодисперсного пилу. Фахівці попереджають, що він може викликати дискомфорт під час дихання у дітей, літніх людей, а також людей, чутливих до подразнень дихальних шляхів.
При цьому рівень гамма-випромінювання на території усієї Київської області перебуває у межах природного фону.
Аби зменшити негативний вплив пилу на організм, експерти радять дотримуватися простих правил до покращення ситуації:
Моніторинг стану атмосферного повітря в області триває цілодобово в автоматичному режимі.
Станом на 7 серпня контроль здійснюють на 16 пунктах спостереження у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, Іванкові, Великій Димерці та селі Підгірці.
Нагадаємо, зранку 5 серпня в деяких районах Києва фіксували погіршення якості повітря. Місцями у столиці фіксували "червоний" рівень забруднення атмосферного повітря через дрібнодисперсний пил (PM2.5).
Найвищі показники зафіксували на вулиці Пшеничній, 2а (168 AQI PM2.5), а також на вулицях Вахтанга Кікабідзе, Ігоря Турчина та проспекті Перемоги. Найбільше пилу в повітрі зафіксовано у Святошинському, Оболонському, Солом'янському та Деснянському районах Києва.