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Качество воздуха на Киевщине резко ухудшилось: список населенных пунктов

14:33 07.08.2026 Пт
2 мин
Контроль качества воздуха в Киевской области осуществляется на 16 пунктах наблюдения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха (Getty Images)

В нескольких населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество воздуха из-за повышенного уровня пыли.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской ОВА.

По данным наблюдений, временное ухудшение качества атмосферного воздуха было зафиксировано в городах Вышгород, Боярка, Васильков, Обухов, Бровары, а также в поселках Иванков и Большая Дымерка.

Главная причина - повышенная концентрация мелкодисперсной пыли. Специалисты предупреждают, что она может вызвать дискомфорт при дыхании у детей, пожилых людей, а также людей, чувствительных к раздражению дыхательных путей.

При этом уровень гамма-излучения на территории всей Киевской области находится в пределах природного фона.

Советы специалистов

Чтобы уменьшить негативное влияние пыли на организм, эксперты советуют придерживаться простых правил улучшения ситуации:

  • держать окна закрытыми;
  • ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды в течение дня;
  • включить воздухоочиститель на максимальный режим (при наличии).

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в области продолжается круглые сутки в автоматическом режиме.

По состоянию на 7 августа контроль осуществляется на 16 пунктах наблюдения в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлыке, Узине, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, Иванкове, Большой Дымерке и селе Подгорцы.

Напомним, утром 5 августа в некоторых районах Киева фиксировали ухудшение качества воздуха. Местами в столице фиксировали "красный" уровень загрязнения атмосферного воздуха из-за мелкодисперсной пыли (PM2.5).

Высокие показатели зафиксировали на улице Пшеничной, 2а (168 AQI PM2.5), а также на улицах Вахтанга Кикабидзе, Игоря Турчина и проспекте Победы. Больше всего пыли в воздухе зафиксировано в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Деснянском районах Киева.

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Киевская областьЗагрязнение воздуха