Качество воздуха на Киевщине резко ухудшилось: список населенных пунктов

В нескольких населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество воздуха из-за повышенного уровня пыли.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской ОВА.
По данным наблюдений, временное ухудшение качества атмосферного воздуха было зафиксировано в городах Вышгород, Боярка, Васильков, Обухов, Бровары, а также в поселках Иванков и Большая Дымерка.
Главная причина - повышенная концентрация мелкодисперсной пыли. Специалисты предупреждают, что она может вызвать дискомфорт при дыхании у детей, пожилых людей, а также людей, чувствительных к раздражению дыхательных путей.
При этом уровень гамма-излучения на территории всей Киевской области находится в пределах природного фона.
Чтобы уменьшить негативное влияние пыли на организм, эксперты советуют придерживаться простых правил улучшения ситуации:
Мониторинг состояния атмосферного воздуха в области продолжается круглые сутки в автоматическом режиме.
По состоянию на 7 августа контроль осуществляется на 16 пунктах наблюдения в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлыке, Узине, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, Иванкове, Большой Дымерке и селе Подгорцы.
Напомним, утром 5 августа в некоторых районах Киева фиксировали ухудшение качества воздуха. Местами в столице фиксировали "красный" уровень загрязнения атмосферного воздуха из-за мелкодисперсной пыли (PM2.5).
Высокие показатели зафиксировали на улице Пшеничной, 2а (168 AQI PM2.5), а также на улицах Вахтанга Кикабидзе, Игоря Турчина и проспекте Победы. Больше всего пыли в воздухе зафиксировано в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Деснянском районах Киева.